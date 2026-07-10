Жители Петербурга и Ленобласти массово жалуются на сбои мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 июля столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По данным сервиса Detector404, пик пришелся на 1:25 и 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество жалоб за сутки в городе достигло 3,9 тысяч.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Количество жалоб за сутки в городе достигло 3,9 тысяч.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пользователи сообщают о нестабильной работе мобильной сети и трудностях с доступом к интернет-сервисам у различных операторов связи. Горожане пишут, что интернет работает по «белым спискам».

Отмечается, что за последний час количество жалоб достигло 946, а за сутки 3,9 тыс. В Ленобласти на работу мобильного интернета за 10 июля пожаловались 609 раз.

Карина Дроздецкая