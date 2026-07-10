Генпрокуратура предъявила претензии бывшему директору лагеря «Смена» в Анапе

Анапский городской суд принял к производству иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое, по версии надзорного ведомства, было приобретено с нарушением антикоррупционного законодательства. Как стало известно «Ъ», ответчиками по делу выступают пять коммерческих организаций, казачье общество и 35 физических лиц, включая бывшего директора Всероссийского детского центра «Смена» Николая Иванюшкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск подан в рамках законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, замещавших государственные должности, их доходам. Помимо господина Иванюшкина, среди ответчиков указан бывший мэр Анапы Михаил Боюр, возглавлявший город в 1996–2000 годах. Также к участию в процессе привлечены родственники экс-директора «Смены», владельцы жилой и коммерческой недвижимости на прилегающей к детскому центру территории, компании «Мегапроф», «Каскад курорт сервис», торговый дом «Сурков», туристическое агентство «Афалина», оздоровительный центр «Родник» и казачье общество «Курень “Ореховый”» Кубанского казачьего войска. Всероссийский детский центр «Смена» участвует в процессе в качестве третьего лица.

По информации одного из участников процесса, претензии Генпрокуратуры связаны с деятельностью Николая Иванюшкина в период его руководства ВДЦ «Смена», который он возглавлял с 1988 по 2013 год. Впоследствии, с 2012 по 2017 год, он был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края.

В 2015 году Следственный комитет возбудил в отношении господина Иванюшкина уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 1997–2011 годах он заключал с предпринимателями договоры долевого участия в строительстве, на основании которых земельные участки передавались сторонним лицам. Кроме того, следствие считало, что ряд объектов недвижимости, включая прачечную, гараж и гостиницу для сотрудников, был передан в собственность компании, связанной с его знакомыми. Правоохранительные органы пришли к выводу, что эти действия привели к незаконному отчуждению федерального имущества, в результате чего государство утратило права на 24 земельных участка.

В октябре 2018 года уголовное преследование Николая Иванюшкина было прекращено в связи с истечением срока давности по нереабилитирующему основанию. Впоследствии прокуратура потребовала взыскать с бывшего руководителя «Смены» ущерб, причиненный государству. Первоначально сумма требований составляла 122 млн руб., однако после уточнения иска суд в сентябре 2025 года постановил взыскать с него 69 млн руб.

В пресс-службе ВДЦ «Смена» комментарии по поводу нового иска Генпрокуратуры на момент публикации не предоставили.