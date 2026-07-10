Главные новости за 10 июля. Кавказ

В рамках дела о банкротстве гражданина Хаджи-Мурата Дерева арбитражный управляющий Алексей Пантюхин выставил на публичное предложение 44-процентную долю в уставном капитале ООО «АК ДерВейс» — некогда крупнейшего автопредприятия Карачаево-Черкесии — по начальной цене 33,98 млн руб. при номинальной стоимости актива в 37,76 млн руб.

Республиканское казенное учреждение «Карачаевочеркесавтодор» инициировало досрочную остановку электронного аукциона стоимостью 100 млн руб. на поставку и монтаж комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения — торги аннулированы прежде, чем был установлен победитель.

Прокуратура Ставропольского края по итогам мониторинга медиапространства в 2026 году инициировала надзорные мероприятия по 463 материалам в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, добившись восстановления прав граждан в нескольких ключевых сферах жизни.

Перебои с бензином на Ставрополье спровоцировали заметный рост числа желающих перевести автомобиль на газовое топливо — при этом метан эксперты считают более надежной альтернативой пропану, комплектующие для которого уже подорожали в среднем на 40%.

МЧС предупредило о прогнозируемом снижении уровня воды в Каспийском море ниже опасной отметки у побережья Дагестана. Об этом говорится в экстренном предупреждении, подготовленном на основе данных Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.