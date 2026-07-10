Главные новости за 10 июля. Ростов-на-Дону и область

В Азове на двух объектах хранения нефтепродуктов локализованы пожары. В зонах возгорания развернуты оперативные штабы МЧС. Запасов пены, необходимой для тушения, достаточно. Жители эвакуированных домов разместились у родственников. Развертывать пункт временного размещения не потребовались.

Из-за перекрытия ряда дорог в зоне возгорания на нефтебазах в Азове временно остановлено движение городских маршрутов №№ 3 и 8.

По решению оперативного штаба введены ограничения на отпуск топлива на АЗС для предотвращения спекуляций и обеспечения работы социально значимых отраслей Ростовской области.

В Ростове-на-Дону предотвратили попытку совершить масштабный теракт FPV-дронами на военном аэродроме. Атаку на аэродром готовили в главном управлении разведки Минобороны Украины. Организаторы намеревались использовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта.

В Ростовской области силы и средства всех экстренных служб стянули для ликвидации последствий атаки беспилотников в Азовском районе, Азове и Таганроге.