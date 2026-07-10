В Ростове на благоустройство сквера «Строителей» потратят более 72 млн рублей

На благоустройство сквера «Строителей» на проспекте Буденновском, 81 в Ростове-на-Дону выделили 72,6 млн руб. Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на запрос «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проект предусматривает обустройство детской игровой зоны с площадкой, спортивной площадки с оборудованием для маломобильных групп населения, зоны отдыха со сценой. Планируется также установить 47 скамеек, урн, три комьюнити-стола, перголу и информационный стенд и соединить все объекты тропиночной сетью. Подрядчиком благоустройства выступает компания ООО «Строймонтаж».

Кроме того, планируется посадка 162 деревьев: лиственных с закрытой корневой системой (платан, тополь, турецкий дуб, крупнолистная липа, клены, робиния, яблони, черемуха, груша, ивы, слива и павловия), хвойных деревьев (сосны, ели), 684 кустарников (чубушник, калина, бузина, спирея, дерен, барбарис, кизильник, жимолость, пираканта, можжевельник) и 617 цветников в количестве общей площадью 197 кв. м.

Подрядчик уже снес 125 аварийно-опасных деревьев на основании разрешительной документации. Завершить начавшиеся 19 мая работы планируют завершить 31 октября.

Константин Соловьев