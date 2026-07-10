В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты на фоне беспилотной опасности

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Одновременно в Псковской области объявили беспилотную опасность. Как сообщили в региональной РСЧС, в связи с этим возможны перебои в работе мобильной связи и интернета.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие.

UPD: в 21:50 отбой беспилотной опасности в Псковской области. В 21:53 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Карина Дроздецкая