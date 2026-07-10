Петербуржца арестовали по делу об оправдании терроризма в интернете

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в феврале 2026 года подсудимый публиковал в социальной сети комментарии и записи, содержащие оправдание и пропаганду терроризма. Следствие считает, что речь шла о публикациях, оправдывающих поджоги объектов транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД».

Петербуржца задержали 9 июля, в тот же день ему предъявили обвинение. Вину он не признал и просил избрать более мягкую меру пресечения, заявив о незаконности задержания и возбуждения уголовного дела.

Следствие, в свою очередь, указало, что обвиняемый знает место работы свидетелей, собирал информацию о деятельности РЖД, не находящуюся в открытом доступе, а также не явился добровольно в следственный отдел. По мнению следствия, оставаясь на свободе, он мог скрыться, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию.

Суд избрал подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 августа 2026 года.

Карина Дроздецкая