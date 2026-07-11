Какими способами казнили в ГДР

В первые годы после образования Германской Демократической Республики в разных городах разными способами были казнени примерно 15–25 человек (точных данных нет). В 1952 году приговоренных к смерти стали казнить только в Дрездене, используя гильотину.

В 1960-м место казни перенесли в Лейпциг. До 1967 года в Лейпциге также использовалась гильотина, затем метод казни изменили на выстрел в затылок. Согласно разным версиям, то ли выстрел в затылок посчитали более гуманным способом казни, то ли гильотина проржавела и плохо работала.

Смертные приговоры в ГДР приводились в исполнение до 1981 года. Всего с 1949 по 1981 год было приведено в исполнение примерно 164–168 смертных приговоров.