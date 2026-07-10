На «Атоммаше» началось производство корпуса реактора для АЭС Эль-Дабаа

На завод «Атоммаш» (Машиностроительный дивизион Росатома) в Волгодонске поступили первые заготовки весом более 65 тонн для корпуса реактора четвертого энергоблока АЭС Эль-Дабаа, которую Росатом возводит в Египте. Производство началось накануне визита генерального директора Росатома Алексея Лихачева на стройплощадку станции, где состоялась торжественная церемония установки корпуса реактора второго энергоблока в проектное положение.

На начальном этапе металлургические заготовки проходят механическую обработку: на специальном станке удаляют излишки металла, чтобы детали точно подходили друг другу при сборке. После этого начнётся антикоррозионная наплавка — нанесение защитного слоя для повышения устойчивости металла к коррозии на десятилетия вперёд. Изготавливаемый реактор относится к типу ВВЭР-1200 поколения 3+.

В изготовлении задействованы машиностроительные заводы Росатома в Санкт-Петербурге, Московской и Ростовской областях, а также в Республике Карелия. «Атоммаш» производит реакторы и парогенераторы, «Петрозаводскмаш» — главные циркуляционные насосные агрегаты (ГЦНА) и главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ), обеспечивающие циркуляцию теплоносителя. Комплект ГЦНА для первого энергоблока уже изготовлен и отправлен на объект. Агрегаты выполнены по новой технологии, гарантирующей однородность металла в точке соединения ГЦНА с оборудованием первого контура, что существенно повышает прочность сварных швов и надёжность эксплуатации энергоблока.

Мария Хоперская