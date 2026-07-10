В Унцукульском районе Дагестана ввели режим ЧС после ливней

В Унцукульском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения 110 метров дорожного полотна и нарушения водоснабжения вследствие ливней. Соответствующее распоряжение подписал глава района Иса Нурмагомедов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям единогласно постановила ввести режим ЧС в сеелах Унцукуль, Ирганай и поселке городского типа Шамилькала. 10 июля на насосной станции отключилось электричество, что повлекло временное прекращение подачи воды. В населённых пунктах в совокупности проживают более 14 тыс. человек.

К восстановлению электроснабжения на объекте привлечены две аварийные бригады Гергебильского РЭС. Параллельно организован подвоз воды, для наполнения резервуаров задействован водовоз. Работы по восстановлению дорожного полотна и водоснабжения начнутся после обследования.

Мария Хоперская