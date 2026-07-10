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В Пулково вывели на перрон 27 новых автобусов Yutong

В аэропорту Пулково начали работу 27 новых перронных автобусов Yutong, которые уже обслуживают пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Каждый автобус рассчитан на перевозку до 122 человек

Каждый автобус рассчитан на перевозку до 122 человек

Фото: Пресс-служба Пулково

Каждый автобус рассчитан на перевозку до 122 человек

Фото: Пресс-служба Пулково

Каждый автобус рассчитан на перевозку до 122 человек. Машины оснащены бесшумными электрическими дверями, современной системой климат-контроля и отличаются повышенной плавностью хода.

Новый транспорт оформлен в обновленном фирменном стиле Пулково — с логотипом, вдохновленным символикой разводных мостов и историей Санкт-Петербурга.

Для обслуживания автобусов в аэропорту создали специализированную техническую базу, а сотрудники, которые будут работать с новой техникой, прошли обучение в Китае.

Карина Дроздецкая

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