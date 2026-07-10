В Пензенской области создадут штаб по уборке урожая

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лично возглавит региональный штаб по организации уборочной кампании. Аналогичные штабы будут работать во всех муниципалитетах, сообщил глава региона в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX

Бесперебойное обеспечение аграриев горючим остается приоритетной задачей. От этого зависят темпы уборки и сохранность урожая. «Лимит дизельного топлива для региона обеспечен в полном объеме, поставки уже идут. Важно, чтобы горючее без задержек поступало в сельхозпредприятия Пензенской области», — отметил господин Мельниченко.

Губернатор также поручил постоянно контролировать цены на минеральные удобрения и запчасти для техники, чтобы аграрии получили все необходимое.

В этом году в Пензенской области планируют собрать не менее 2,8 млн тонн зерна, 2,3 млн тонн сахарной свеклы, 650 тыс. тонн масличных культур, 294 тыс. тонн картофеля и 98 тыс. тонн овощей.

Нина Шевченко