В Петербург возвращается жара: воздух прогреется до +30 градусов
В Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля, вновь ожидается жаркая погода. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха повысится до +30 градусов.
МЧС по Петербургу рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
В связи с этим ГУ МЧС по Петербургу рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности: по возможности избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.