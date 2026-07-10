В Петербург возвращается жара: воздух прогреется до +30 градусов

В Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля, вновь ожидается жаркая погода. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха повысится до +30 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МЧС по Петербургу рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ МЧС по Петербургу рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В связи с этим ГУ МЧС по Петербургу рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности: по возможности избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Карина Дроздецкая