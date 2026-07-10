В Мариинском театре опровергли сообщения о госпитализации Валерия Гергиева
В Мариинском театре опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы госпитализации художественного руководителя — директора театра и генерального директора Большого театра Валерия Гергиева.
Сейчас маэстро готовится к ближайшим спектаклям в Мариинском театре
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В театре заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Сейчас маэстро готовится к ближайшим спектаклям в Мариинском театре, а также к премьерным постановкам в Большом театре.
Ранее СМИ со ссылкой на дочь дирижера Тамару Гергиеву сообщали, что Валерию Гергиеву стало плохо и его доставили в медицинское учреждение. По словам дочери, позднее маэстро вернулся домой, его жизни ничего не угрожает. Причину обращения к врачам она не уточнила.