В Мариинском театре опровергли сообщения о госпитализации Валерия Гергиева

В Мариинском театре опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы госпитализации художественного руководителя — директора театра и генерального директора Большого театра Валерия Гергиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас маэстро готовится к ближайшим спектаклям в Мариинском театре

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сейчас маэстро готовится к ближайшим спектаклям в Мариинском театре

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В театре заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Сейчас маэстро готовится к ближайшим спектаклям в Мариинском театре, а также к премьерным постановкам в Большом театре.

Ранее СМИ со ссылкой на дочь дирижера Тамару Гергиеву сообщали, что Валерию Гергиеву стало плохо и его доставили в медицинское учреждение. По словам дочери, позднее маэстро вернулся домой, его жизни ничего не угрожает. Причину обращения к врачам она не уточнила.

Карина Дроздецкая