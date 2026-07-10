Уфимскую компанию оштрафовали за незаконное вознаграждение железнодорожнику

Уфимская транспортная прокуратура выявила факт передачи незаконного вознаграждения работнику железнодорожной компании, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, с 2021 по 2024 год представитель коммерческой организации передал более 300 тыс. руб. сотруднику предприятия за допуск к эксплуатации вагонов, непригодных для выпуска на железные дороги.

По материалам проверки суд оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ).