Пострадавшим от паводка в Дагестане выплачено 2,4 млрд рублей

В Дагестане, компенсационные выплаты получили более 68 тыс. жителей, пострадавших от паводка. Общая сумма составила 2,4 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. я.

С 15 июня прием заявлений открылся в Дербентском районе, с 22 июня — в Хасавюртовском. Работа будет продолжена и в других муниципалитетах. Приём документов планируют завершить до 1 августа, обработку всех заявлений — до 20 августа.

Весной 2026 года в результате чрезвычайной ситуации в Дагестане было повреждено более 10 тыс. жилых домов, в 1,6 тыс. из которых требуется капитальный ремонт.

Мария Хоперская