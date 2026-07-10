Главные новости за 10 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Спустя несколько часов возгорание потушили.

В период с 20:00 9 июля до 7:00 10 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа. Сбили дроны в том числе над Крымом и Кубанью.

В Керчи завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера асфальтобетонного завода, обвиняемого в нарушении правил эксплуатации оборудования, повлекшем загрязнение атмосферы.

В 2026 году на оздоровительную детскую кампанию на Кубани направили почти 4 млрд рублей.

В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 83 пляжные территории, еще 14 объектов находятся на стадии прохождения экспертизы.

В Краснодаре на строительном объекте на улице Народной погиб каменщик, сорвавшийся с лесов на десятом этаже. Возбуждено уголовное дело.

В Краснодарском крае в 2026 году по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды благоустроят девять парков и скверов. На эти цели из федерального бюджета направлено более 722 млн руб.

Краснодарский край вошел в число лидеров по объему внутреннего туризма по итогам января—мая 2026 года. За первые пять месяцев регион принял 3,2 млн туристических поездок.

В Краснодарском крае в 2026 году на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано 3,6 млрд руб.

В Адыгее с начала 2026 года количество патентов, оформленных иностранными гражданами для осуществления трудовой деятельности, увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.