Главные новости за 10 июля. Новороссийск

В Анапе разрешительные документы на открытие получили 83 пляжа, еще 14 проходят экспертизу. На заседании правительственной комиссии сообщили, что работы по восстановлению побережья на данный момент продолжаются.

10 июля в Новороссийске топливо отпускают на 20 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС ввели ограничения: топливо отпускают только в топливные баки автомобилей и не более 20, 30, 40 или 60 литров на одну машину.

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. До конца суток 10 июля на участке побережья от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над Черным морем.

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали первые пробы кубанской пшеницы от партии общим объемом более 92,4 тыс. тонн. Почти 80% обследованного зерна отнесено к продовольственным классам.

10 июля в Анапе работают 26 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 21 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на 25, АИ-100 в наличии нет. На 13 АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.