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Плавучий ресторан частично ушел под воду на Малой Неве в Петербурге

Плавучий ресторан «Aquarell Hall» частично затопило в акватории Малой Невы у набережной Макарова, 3 в Санкт-Петербурге.

По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили в ведомстве. На место выехала старший помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алина Соболева.

Пострадавших нет. Сейчас специалисты проводят работы по откачке воды. Проверка проводится на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации объектов водного транспорта.

Карина Дроздецкая

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