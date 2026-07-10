Главные новости за 10 июля. Сочи

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются около 20 рейсов. На вылет с опозданием отправятся семь рейсов, на прилет — 12, при этом отмененных рейсов в расписании нет.

Аэропорт Сочи 10 июля работает в штатном режиме и выполняет суточный план полетов, в рамках которого планируется обслужить 238 рейсов и около 40 тыс. пассажиров. В терминале скопления пассажиров не наблюдалось.

В июне 2026 года специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проверили в морском порту Туапсе более 48,7 тыс. т овощей и фруктов из Турции и выявили карантинных вредителей в девяти партиях продукции общим объемом 125,6 т. В зараженных поставках обнаружили средиземноморскую плодовую муху, западного цветочного трипса и многоядную муху-горбатку, наличие которых подтвердили специалисты ФГБУ «ВНИИКР».

С вечера 10 июля в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидается усиление волнения моря с высотой волн от 0,7 до 1,2 м, в связи с чем городские службы перевели на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, вечером на регион также начнет влиять атмосферный фронт, который принесет локальные грозовые дожди.