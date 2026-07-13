В Черноземье 14 июля ожидается теплая и пасмурная погода, до +25°C

Во вторник, 14 июля, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +16°C до +25°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем потеплеет до +24°C, вечером столбик термометра опустится до +22°C, ночью будет +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +20°C, днем температура поднимется до +25°C, вечером она составит +23°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +19°C, днем повысится до +24°C, вечером будет +23°C, а ночью понизится до +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем — +24°C, вечером будет +22°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +25°C, вечером будет +23°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +19°C, днем — +24°C, вечером будет +22°C, ночью — +17°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова