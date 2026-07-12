В Черноземье 13 июля ожидается теплая и дождливая погода, до +23°C

В понедельник, 13 июля, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +17°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +23°C, вечером столбик термометра понизится до +21°C, ночью будет +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером она составит +22°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +17°C, днем — +21°C, вечером также будет +21°C, а ночью температура понизится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем — +22°C, вечером будет +21°C, а ночью снова опустится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +21°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +22°C, вечером будет +21°C, ночью — +17°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова