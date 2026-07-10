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Валерий Гергиев получил благодарность Путина

Художественный руководитель — директор Мариинского театра и генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий

Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Соответствующее распоряжение глава государства подписал 9 июля. Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Благодарность президента России является формой поощрения за заслуги в различных сферах, включая культуру, искусство, науку, образование, государственное строительство и другие направления деятельности.

Карина Дроздецкая

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