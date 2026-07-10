Валерий Гергиев получил благодарность Путина
Художественный руководитель — директор Мариинского театра и генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.
Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Соответствующее распоряжение глава государства подписал 9 июля. Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
Благодарность президента России является формой поощрения за заслуги в различных сферах, включая культуру, искусство, науку, образование, государственное строительство и другие направления деятельности.