Валерий Гергиев получил благодарность Путина

Художественный руководитель — директор Мариинского театра и генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Соответствующее распоряжение глава государства подписал 9 июля. Награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Благодарность президента России является формой поощрения за заслуги в различных сферах, включая культуру, искусство, науку, образование, государственное строительство и другие направления деятельности.

Карина Дроздецкая