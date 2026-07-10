Замгенпрокурора РФ представил нового главу прокуратуры Саратовской области

Замгенпрокурора Николай Шишкин представил коллективу нового прокурора Саратовской области Романа Пантелеева. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры по Приволжскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Генпрокуратуры России по ПФО Фото: Управление Генпрокуратуры России по ПФО

Указ о назначении господина Пантелеева подписал Владимир Путин 28 июня. Новый руководитель региональной прокуратуры имеет более 20 лет службы в органах. Он прошел пусть от следователя на Камчатке до прокурора Амурской области. Прежний глава ведомства Сергей Филипенко теперь будет работать в Воронеже, его назначили на пять лет.

В ходе визита господин Шишкин встретился с губернатором Романом Бусаргиным. Стороны обсудили ситуацию в жилищно-коммунальной сфере и меры поддержки участников СВО и их семей.

Нина Шевченко