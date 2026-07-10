Петербурженка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсерфингу в классе iQFOiL

Спортсменка из Санкт-Петербурга Таисия Стопченко завоевала золото первенства мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL среди девушек до 19 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского парусного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таисия на протяжении всей недели держалась в числе лидеров, а перед медальной серией вышла на первое место

Фото: федерация iQFOiL, Санкт-Петербургский парусный союз Таисия на протяжении всей недели держалась в числе лидеров, а перед медальной серией вышла на первое место

Фото: федерация iQFOiL, Санкт-Петербургский парусный союз

Соревнования проходили с 3 по 10 июля в испанском Сант-Пере-Пескадоре. В регате приняли участие 399 спортсменов из 36 стран. Россию в нейтральном статусе представляли шесть участников, четверо из них — петербуржцы.

Таисия на протяжении всей недели держалась в числе лидеров, а перед медальной серией вышла на первое место в зачете U19 Women. В финальной гонке спортсменка сохранила преимущество и стала чемпионкой мира.

Еще одна представительница Петербурга Ульяна Воногова заняла седьмое место среди девушек, а другие участники из города также показали достойные результаты на международном старте.

Класс iQFOiL — олимпийская дисциплина виндсерфинга на гидрофойле, где доска поднимается над водой за счет подводного крыла и развивает значительно более высокую скорость. Впервые этот класс был представлен на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Карина Дроздецкая