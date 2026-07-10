В Волгоградской области задержали 56 мигрантов

Полицейские доставили в отделение 56 иностранцев в ходе рейда против нелегальной миграции в Городищенском районе Волгоградской области. Оперативно-профилактическое мероприятие прошло на территории поселка Самофаловка, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В рейде участвовали сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Волгоградской области, а также бойцы спецподразделения Росгвардии. Силовики проверили поля сельхозназначения и складские помещения в Самофаловском сельском поселении.

Шестерых мигрантов оштрафовали за нарушение правил въезда и работу без разрешения. Еще троих выдворят из страны и закроют им въезд на пять лет, также им выписали штраф в 2 тыс. руб. Работодателю грозит наказание за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

Нина Шевченко