В Татарстан с начала года совершили 1,2 млн туристических поездок

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу туристических поездок за январь-май 2026 года. Их число составило 1,2 млн. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Всего по России за этот период туристы совершили 34,2 млн поездок, что на 6,2% больше показателей прошлого года. Лидерами стали Москва (5,2 млн), Краснодарский край (3,2 млн) и Московская область (2,7 млн). Также в десятку вошли Санкт-Петербург (2,6 млн), Крым, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край.

Также растет въездной туризм: число иностранных гостей за январь-май выросло на 23%, до 2 млн человек. Этому способствовали отмена виз с рядом стран и расширение перечня государств, чьи граждане могут получить электронную визу.

Ранее сообщалось, что власти Казани к 2030 году планируют увеличить валовой оборот туротрасли до 150 млрд руб.

Анар Зейналов