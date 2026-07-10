Пожары на нефтехранилищах в Азове локализованы
В Азове на двух объектах хранения нефтепродуктов локализованы пожары. В зонах возгорания развернуты оперативные штабы МЧС. Запасов пены, необходимой для тушения, достаточно. Об этом сообщает прибывший на место происшествия губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
«Сейчас в городе ликвидируют пожар на одном объекте хранения нефтепродуктов, пострадавшем в результате массированной воздушной атаки. И продолжается ликвидация пожара на одном из предприятий Азова. Погибших и пострадавших нет», — отметил губернатор.
Глава региона добавил, что Роспотребнадзор превышения предельных концентраций опасных веществ в воздухе в двух муниципалитетах не выявил.
Жители эвакуированных домов разместились у родственников. Развертывать пункт временного размещения не потребовалось.