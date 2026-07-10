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Пожары на нефтехранилищах в Азове локализованы

В Азове на двух объектах хранения нефтепродуктов локализованы пожары. В зонах возгорания развернуты оперативные штабы МЧС. Запасов пены, необходимой для тушения, достаточно. Об этом сообщает прибывший на место происшествия губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

«Сейчас в городе ликвидируют пожар на одном объекте хранения нефтепродуктов, пострадавшем в результате массированной воздушной атаки. И продолжается ликвидация пожара на одном из предприятий Азова. Погибших и пострадавших нет», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что Роспотребнадзор превышения предельных концентраций опасных веществ в воздухе в двух муниципалитетах не выявил.

Жители эвакуированных домов разместились у родственников. Развертывать пункт временного размещения не потребовалось.

Наталья Белоштейн

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