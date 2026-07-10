Пожары на нефтехранилищах в Азове локализованы

В Азове на двух объектах хранения нефтепродуктов локализованы пожары. В зонах возгорания развернуты оперативные штабы МЧС. Запасов пены, необходимой для тушения, достаточно. Об этом сообщает прибывший на место происшествия губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

«Сейчас в городе ликвидируют пожар на одном объекте хранения нефтепродуктов, пострадавшем в результате массированной воздушной атаки. И продолжается ликвидация пожара на одном из предприятий Азова. Погибших и пострадавших нет», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что Роспотребнадзор превышения предельных концентраций опасных веществ в воздухе в двух муниципалитетах не выявил.

Жители эвакуированных домов разместились у родственников. Развертывать пункт временного размещения не потребовалось.

Наталья Белоштейн