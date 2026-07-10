В ФК «Краснодар» перешел бразилец Кристиан

Полузащитник бразильского клуба «Крузейро» Кристиан подписал соглашение с южанами до конца июня 2030 года, сообщила пресс-служба «Краснодара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

25-летний полузащитник также выступал за «Атлетико Паранаэнсе», в составе которого стал финалистом Кубка Бразилии и выиграл Южноамериканский кубок. Футболист будет играть за краснодарский клуб под номером 18. В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «быки» сыграют 26 июля в Казани против местного «Рубина».

Евгений Леонтьев