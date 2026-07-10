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В ФК «Краснодар» перешел бразилец Кристиан

Полузащитник бразильского клуба «Крузейро» Кристиан подписал соглашение с южанами до конца июня 2030 года, сообщила пресс-служба «Краснодара».

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

25-летний полузащитник также выступал за «Атлетико Паранаэнсе», в составе которого стал финалистом Кубка Бразилии и выиграл Южноамериканский кубок. Футболист будет играть за краснодарский клуб под номером 18. В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «быки» сыграют 26 июля в Казани против местного «Рубина».

Евгений Леонтьев

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