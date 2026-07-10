В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы
В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Предупреждение будет действовать 11 июля с 6:00 до 21:00
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать 11 июля с 6:00 до 21:00.
«Желтый» уровень означает потенциально опасные погодные условия. Жителей города просят соблюдать осторожность на улице, а водителей — учитывать погодные условия при движении.