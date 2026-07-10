Уголовное дело возбудили после нападений мужчины на моноколесе в Мурино, Бастрыкин ждет доклад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нападениях на жительниц Мурино Ленинградской области, сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина приставал к прохожим девушкам

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Мужчина приставал к прохожим девушкам

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Ранее полиция начала розыск мужчины, который передвигался на моноколесе и, по предварительным данным, приставал к прохожим девушкам. После публикаций в соцсетях о случившемся сообщили несколько возможных пострадавших — их число может достигать 10 человек.

По данному факту следственные органы СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Станиславу Сазину представить доклад о ходе расследования.

Карина Дроздецкая