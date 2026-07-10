Число оформленных трудовых патентов в Адыгее выросло на 16%

В Адыгее с начала 2026 года количество патентов, оформленных иностранными гражданами для осуществления трудовой деятельности, увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным региональных властей, на миграционном учете в Адыгее состоят 11,3 тыс. иностранных граждан, еще 3,2 тыс. человек проживают на территории республики на основании разрешительных документов.

В МВД по Республике Адыгея продолжают профилактическую работу, направленную на предупреждение вовлечения иностранцев в криминальную и экстремистскую деятельность. Ведомство проводит встречи с представителями диаспор, а также круглые столы с участием органов власти и национально-культурных объединений.

Одновременно правоохранительные органы выявляют нарушения миграционного законодательства. С начала года аннулировано 60 разрешительных документов, для 175 иностранных граждан сокращены сроки пребывания в России. Более 190 человек выдворены за пределы страны, еще 175 получили запрет на въезд. За отчетный период сотрудники полиции составили свыше 1,2 тыс. административных протоколов и зарегистрировали 93 преступления.

Вячеслав Рыжков