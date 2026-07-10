В Калининградской области нашли клад арабских монет возрастом более 1200 лет

Археологи обнаружили в Калининградской области клад из 59 серебряных дирхамов VIII–IX веков, сообщили в Институте археологии РАН. Находку сделали в мае 2026 года во время обследования территории на южном берегу Калининградского (Вислинского) залива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клад был спрятан в середине 810-х годов на территории средневекового поселения пруссов

Фото: пресс-служба Института археологии РАН Клад был спрятан в середине 810-х годов на территории средневекового поселения пруссов

Фото: пресс-служба Института археологии РАН

Монеты были отчеканены в Арабском халифате в период с 746 по 815 год. Среди них есть редкий дирхам времен последнего правителя династии Омейядов, остальные относятся к эпохе Аббасидов.

По оценке ученых, клад был спрятан в середине 810-х годов на территории средневекового поселения пруссов. Находка стала первым полностью задокументированным кладом такого периода в Калининградской области.

По словам исследователей, дирхамы поступали в Северную и Восточную Европу по торговым путям и были главным платежным средством своего времени. Новый клад подтверждает, что территория современной Калининградской области уже в IX веке была частью международной торговой сети, связывавшей Балтику с мусульманским Востоком.

Карина Дроздецкая