В Калининградской области нашли клад арабских монет возрастом более 1200 лет
Археологи обнаружили в Калининградской области клад из 59 серебряных дирхамов VIII–IX веков, сообщили в Институте археологии РАН. Находку сделали в мае 2026 года во время обследования территории на южном берегу Калининградского (Вислинского) залива.
Клад был спрятан в середине 810-х годов на территории средневекового поселения пруссов
Фото: пресс-служба Института археологии РАН
Монеты были отчеканены в Арабском халифате в период с 746 по 815 год. Среди них есть редкий дирхам времен последнего правителя династии Омейядов, остальные относятся к эпохе Аббасидов.
По оценке ученых, клад был спрятан в середине 810-х годов на территории средневекового поселения пруссов. Находка стала первым полностью задокументированным кладом такого периода в Калининградской области.
По словам исследователей, дирхамы поступали в Северную и Восточную Европу по торговым путям и были главным платежным средством своего времени. Новый клад подтверждает, что территория современной Калининградской области уже в IX веке была частью международной торговой сети, связывавшей Балтику с мусульманским Востоком.