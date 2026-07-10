В Татарстане средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на 11,8%

Средняя стоимость подержанного автомобиля в Татарстане по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 11,8% и составила 1,68 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в «Авто.ру Бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выросла средняя стоимость подержанного автомобиля

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане выросла средняя стоимость подержанного автомобиля

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рост связан с изменением структуры предложения на рынке: количество объявлений о продаже китайских автомобилей значительно выросло, тогда как предложение отечественных машин за полгода сократилось на 8%. Средняя цена подержанного автомобиля китайской марки в июне составила 2,27 млн руб. (+5,2% к январю), других иномарок — 2,46 млн руб. (+8%). Стоимость отечественных автомобилей осталась на уровне 732 тыс. руб.

Среди моделей, подешевевших сильнее всего за полугодие, — Jaecoo J7 (–17,7%, до 2,26 млн руб.), Lada 2131 (–16,9%, до 475,5 тыс. руб.), Datsun mi-DO (–14,4%, до 520 тыс. руб.) и Volkswagen Touareg (–13,9%, до 2,95 млн руб.).

Анар Зейналов