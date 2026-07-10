На Дону доля отказов в потребкредитах достигла 73%

В июне 2026 года доля отказов в потребкредитах в Ростовской области составила 73%, что на 1,3 п. п. больше, чем в мае, когда показатель составлял 71,7%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшие доли отказов по заявкам на потребкредиты среди 30 регионов-лидеров отмечены в Новосибирской (75,4%), Оренбургской (75,3%), Кемеровской (75,2%) и Омской (74,9%) областях, а также в Краснодарском крае (74,6%).

Меньше всего отказов получили жители Белгородской (66,8%), Воронежской (68,5%) и Нижегородской (68,9%) областей, а также Приморского края (69,3%) и Удмуртской Республики (70,4%).

Эксперты отмечают, что низкий показатель отказов в регионах свидетельствует о более качественном потоке заявителей или более мягкой скоринговой политике банков в этих регионах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о росте в Ростовской области доли отказов во всех видах розничных кредитов на 2,4 п. п. За месяц показатель увеличился с 75,4% до 77,8%.

Наталья Белоштейн