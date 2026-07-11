Суд обязал кубанскую компанию заплатить 36 млн руб. за добычу песка в Татарстане

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан к ООО «Трансхимресурс» о возмещении ущерба, причиненного недрам в результате самовольной добычи общераспространенных полезных ископаемых. С ответчика взыскано более 36,3 млн руб., сообщается в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Трансхимресурс» зарегистрировано в станице Павловской в июне 2017 года. Основной вид деятельности компании — вспомогательные услуги, связанные с перевозками. С момента основания и по настоящее время руководство осуществляет директор Валентина Еникеева. Она же является единственным учредителем. Выручка фирмы в 2025 году упала на 40,7% до 251,2 млн руб. При этом компания получила чистый убыток в размере 40,9 млн руб., тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль в 45,3 млн руб.

Нарушение было выявленов марте 2023 года в Нижнекамском районе Татарстана, на берегу реки Кама. Инспекторы государственного геологического контроля зафиксировали, что на земельном участке ведется незаконная добыча песка без соответствующей лицензии. Для изъятия горной массы использовались погрузчик и бульдозер, а вывоз сырья осуществлялся многотонными грузовиками.

В ходе судебного разбирательства представители ООО «Трансхимресурс» настаивали на том, что компания выступала лишь в роли перевозчика сырья, а не добытчика.

Для проверки доводов сторон суд назначил экспертизу. Проведенное исследование подтвердило факт незаконной разработки карьера. Хотя эксперт отметил методологические сложности в определении точного объема по имеющимся документам, он признал обоснованным факт нарушения и масштаб повреждения земель. Суд отклонил контраргументы ответчика, отметив, что отсутствие лицензии и точных замеров не освобождает нарушителя от ответственности.

«Пользование недрами без лицензии является незаконным. Тот факт, что ответчик осуществлял деятельность по вывозу незаконно добытых инертных материалов, делает его прямым участником незаконного оборота полезных ископаемых», — указано в тексте решения.

Суд пришел к выводу, что министерство экологии Татарстана представило достаточно доказательств причинно-следственной связи между действиями компании и причиненным вредом.

Решение может быть обжаловано.

Наталья Решетняк