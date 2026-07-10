Кировская область получит 700 тонн бензина от «Татнефти»

Кировская область получит 700 тонн бензина от компании «Татнефть». Договоренность об этом достигнута между губернатором региона Александром Соколовым и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Генеральный директор ООО «Чепецкнефтепродукт» (сеть АЗС «Движение») Рустем Садыков поблагодарил Соколова за содействие в поставках топлива. «Дополнительный объем позволит нам увеличить запас топлива как минимум на несколько дней»,— отметил он.

Ранее стало известно, что на фоне ажиотажа на АЗС власти Кировской области ввели заправку по номерам машин.

Анар Зейналов