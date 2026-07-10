На благоустройство девяти зеленых зон на Кубани выделено 722 млн рублей

В Краснодарском крае в 2026 году по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды благоустроят девять парков и скверов. На эти цели из федерального бюджета направлено более 722 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы, проводимые в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», обсудили на совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева. Глава региона отметил, что Краснодарский край активно участвует в конкурсе и побеждает несколько лет подряд. Четыре объекта завершат в 2026 году: «Усть-Лабинская миля» в Усть-Лабинске, Парк Победы в Курганинске, сквер в станице Тамань и набережная по улице Курзальной в Геленджике.

Еще пять объектов благоустроят в 2027 году: горпарк в Горячем Ключе, Бароновский парк в Новокубанске, общественная территория по улицам Комсомольской—Кирова—Ленина в Армавире, городской парк культуры и отдыха в Кореновске, а также общественное пространство на улице Красной в рамках проекта «Нить поколений».

Всего в рамках конкурса в регионе обновили 19 объектов. В 2026 году направили еще пять заявок — от Белореченска, Курганинска, Туапсе, Новороссийска и Абинска. Результаты станут известны в начале августа.

Руководитель краевого департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков отметил, что конкурс сложный по требованиям к документации, поэтому важно готовить материалы заблаговременно.

«Именно жители выбирают, проект благоустройства какой зеленой зоны предстоит разработать и подать на конкурс. Поэтому мы подготовили для людей специальные методические рекомендации. Это также поможет нарастить количество заявок от региона»,— добавил Илья Поздняков.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в 2026 году на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано 3,6 млрд руб. По итогам всероссийского голосования в 2027 году обновят 50 общественных пространств.

За шесть лет реализации проекта в Краснодарском крае благоустроено 1564 территории, на что направлено почти 22 млрд руб. В 2026 году планируется привести в порядок 124 парка и сквера.

Алина Зорина