Ассоциация Лабораторного Бизнеса провела семинар для пищевой отрасли

19 мая 2026 года Ассоциация Лабораторного Бизнеса (АЛБ) провела научно-практический семинар «Точность, надежность и контроль — лабораторные решения для пищевой отрасли». Мероприятие прошло в технопарке «Строгино» в Москве в очном и онлайн-форматах и объединило более 80 специалистов лабораторий пищевой промышленности, инженеров отделов контроля качества и R&D, лаборантов, а также представителей компаний-поставщиков. К семинару присоединились участники со всей России, а также представители предприятий и лабораторий Казахстана и Киргизии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева — Александр Спасский, директор московского представительства «ЛаМО», управляющий партнер по развитию сообщества и кооперации «Ассоциации Лабораторного Бизнеса». Справа — Артём Ступак, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб», управляющий партнер по стратегии и операционной деятельности «Ассоциации Лабораторного Бизнеса»

Фото: пресс-служба «Ассоциации Лабораторного Бизнеса» (АЛБ) Слева — Александр Спасский, директор московского представительства «ЛаМО», управляющий партнер по развитию сообщества и кооперации «Ассоциации Лабораторного Бизнеса». Справа — Артём Ступак, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб», управляющий партнер по стратегии и операционной деятельности «Ассоциации Лабораторного Бизнеса»

Фото: пресс-служба «Ассоциации Лабораторного Бизнеса» (АЛБ)

Свою уникальную продукцию представили пять компаний — участников Ассоциации. «ОРИОН ЛАБ» рассказала о современном аналитическом оборудовании для пищевой отрасли, ротационных вискозиметрах и реометрах для измерения вязкости, а также о химических реакторах и нутч-фильтрах. Компания «Симотэк» представила доклад о применении микроскопии в производстве и изучении микроструктуры продуктов питания, контроле качества и выявлении фальсификации, сопроводив выступление демонстрацией работы микроскопа.

Сооснователь и коммерческий директор «АйдоЛаб» Артём Ступак посвятил презентацию вопросам пробоподготовки для микробиологических исследований: отбору, хранению, транспортировке и гомогенизации образцов с применением пакетов для отбора проб «Вихрь» (Whirl-Pak) и пакетов для гомогенизации Interscience.

Компания «ЭмЭфЛаб» продемонстрировала анализаторы влажности на основе термогравиметрического метода, а директор московского представительства «ЛаМО» Александр Спасский представил инженерную меблировку аналитических лабораторий с разбором реальных промышленных кейсов.

Ключевой особенностью семинара стала практическая направленность программы: в течение дня проводились демонстрации лабораторного оборудования и расходных материалов, что позволило участникам увидеть работу представленных решений в реальных условиях и обсудить вопросы внедрения непосредственно с экспертами отрасли.

Ассоциация Лабораторного Бизнеса объединяет ведущих поставщиков лабораторного оборудования, расходных материалов и специализированной мебели для обеспечения российских лабораторий комплексными, надежными и современными решениями через единую экосистему экспертов-практиков.

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