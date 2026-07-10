Суд обязал взыскать 1 млрд рублей с руководства барнаульского «Металлограда»

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требования УФНС региона о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей и выгодоприобретателей местной компании по неисполненным обязательствам в размере более 1 млрд руб. Эту сумму в солидарном порядке взыскивают в пользу налогового органа.

«С учетом позиции прокуратуры Алтайского края суд пришел к выводу о том, что были выведены активы на другое предприятие, систематический уход от уплаты налогов, а также сокрытие долгов. За долг компании придется расплачиваться самим директорам принадлежащим им имуществом»,— сообщает краевая прокуратура. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь об ООО «Металлоград» (Барнаул).

Согласно карточке дела, в апреле 2024 года УФНС региона обратилось с иском о привлечении Евгения Гречишкина (занимал пост руководителя «Металлограда» с 2 июля 2012-го по 22 ноября 2018 года), руководителя организации Елены Давыдовой и ООО «Новомет» солидарно к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам должника ООО «Металлоград» в размере 1,07 млрд руб.

Евгений Гречишкин до 25 февраля 2019 года являлся учредителем организации с долей участия 100%, в апреле того же года его доля участия снизилась до 1,96%. Елена Давыдова до 9 апреля 2019-го являлась учредителем «Металлограда» с долей участия 98,04%, а с 10 апреля — с долей участия 100%.

По итогам проверки УФНС было установлено, что Евгений Гречишкин представил налоговые декларации по НДС в период со второго по четвертый кварталы 2016-2017 годов, а также за первый квартал 2018 года с занижением налогооблагаемой базы в общем размере 614 млн. руб. В определении суда указывается, что действующий тогда глава компании включил в книгу покупок «фиктивные» вычеты. Елена Давыдова, следует из материалов дела, заняв в 2018 году должность руководителя организации, представила налоговые декларации по НДС с занижением налогооблагаемой базы в общем размере 614 млн руб. по аналогичной схеме.

По данным надзорного органа, оба руководителя использовали 12 подконтрольных организаций для занижения доходов в общем размере 514 млн руб. путем распределения их на эти фирмы. Кроме того, согласно проверке УФНС, ответчики «выводили выгоду» через векселя в размере 910,1 млн. руб. Также ими был произведен частичный перевод бизнеса с «Металлограда» на ООО «Новомет», на счет которого было выведено 66,4 млн руб., говорится в определении. Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска не удовлетворил жалобы ответчиков, оставив решение арбитражного суда Алтайского края в силе.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Металлоград» зарегистрировано в Барнауле в марте 2011 года. Основной вид деятельности — оптовая специализированная торговля.