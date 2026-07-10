Из-за ремонта инженерных сетей в Уфе перекроют дороги

В Уфе из-за ремонта инженерных сетей частично перекроют участки дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

До 31 октября ограничат движение на улице Кирова по двум полосам, примыкающим к разделительной, от дома 15 до улицы Ленина и двум полосам с нечетной стороны от улицы Ленина до улицы Мустая Карима, включая одну полосу по улице Ленина на перекрестке улиц Ленина и Кирова.

На улице Карла Маркса ограничат движение по одной полосе вдоль дома 30/1 с закрытием парковочных мест и по двум полосам, примыкающим к разделительной, возле дома 51.

С 14 по 24 июля частично перекроют проезжую часть с нечетной стороны Кольской улицы возле дома 93 по проспекту Октября.

С 20 по 26 июля полностью перекроют проезжую часть на Мишкинской улице от дома 1а до Промышленной улицы.

Кроме того, с 10 июля по 30 сентября частично перекроют проезжую часть на улице Шафиева от дома 133/1 по Комсомольской улице до дома 44а по улице Шафиева.

Майя Иванова