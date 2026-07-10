Помощник Курпатова отказался от ходатайства об условно-досрочном освобождении
Колпинский районный суд Петербурга прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении Алексея Иевского — бывшего помощника психотерапевта Андрея Курпатова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
После вынесения приговора Иевский остался в СИЗО, где выполняет хозяйственные работы
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
С ходатайством в суд обратилась защита осужденного. К настоящему моменту Иевский отбыл около 4,5 года наказания, а срок его освобождения истекает 10 ноября 2027 года.
После вынесения приговора Иевский остался в СИЗО, где выполняет хозяйственные работы. По данным суда, он имеет положительную характеристику, дважды поощрялся администрацией учреждения и был отмечен благодарностью за участие в конкурсе открыток к 8 Марта.
Во время заседания потерпевший заявил, что причиненный ему ущерб не возмещен, а сам осужденный не заслужил прощения. Он выступил против удовлетворения ходатайства.
После этого адвокат Иевского попросил прекратить рассмотрение заявления в связи с отказом от него. Суд удовлетворил это ходатайство и прекратил производство по делу.
Подробнее о деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Апелляция проработала ущерб психотерапевта».