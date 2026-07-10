В аэропорту Сочи задержано около 20 рейсов

По данным на 14:25 мск 10 июля в аэропорту Сочи на прилет и на вылет задержано около 20 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На вылет задержаны семь рейсов. Самолеты должны направиться в Санкт-Петербург, Москву, Самару, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Омск. На данный момент отмененных рейсов нет.

На прилет задержаны 12 рейсов. Они должны прибыть из Минеральных Вод, Москвы, Самары, Кирова, Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Отмененных рейсов нет.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в течение дня воздушная гавань планирует обслужить 116 рейсов на прилет, 122 рейса на вылет и около 40 тыс. пассажиров. По состоянию на 10:15 с начала суток аэропорт обслужил 37 прибывающих рейсов с 5,3 тыс. пассажиров и 42 вылетающих рейса, которыми воспользовались более 6,5 тыс. человек.

Все операции в аэропорту, включая регистрацию пассажиров, предполетный контроль и посадку на рейсы, выполняются в штатном режиме. Пассажиров призвали следить за обновлениями о вылетах и прилетах через аудиообъявления в терминале, электронные табло и информационные экраны.

Алина Зорина