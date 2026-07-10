Трамвай насмерть сбил 90-летнего мужчину на проспекте Просвещения

В Выборгском районе Петербурга пожилой мужчина скончался после ДТП с трамваем. Об этом сообщили в городском МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительным данным, авария произошла 9 июля около 11:38 напротив дома № 84 по проспекту Просвещения.

Трамвай под управлением 46-летней вагоновожатой сбил 90-летнего мужчину, который переходил пути по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, однако позднее он скончался.

По факту происшествия полиция проводит проверку.

Карина Дроздецкая