Трамвай насмерть сбил 90-летнего мужчину на проспекте Просвещения
В Выборгском районе Петербурга пожилой мужчина скончался после ДТП с трамваем. Об этом сообщили в городском МВД.
Мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По предварительным данным, авария произошла 9 июля около 11:38 напротив дома № 84 по проспекту Просвещения.
Трамвай под управлением 46-летней вагоновожатой сбил 90-летнего мужчину, который переходил пути по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, однако позднее он скончался.
По факту происшествия полиция проводит проверку.