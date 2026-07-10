На благоустройство парков и скверов Кубани в 2026 году направят 3,6 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2026 году на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано 3,6 млрд руб. По итогам всероссийского голосования в 2027 году обновят 50 общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На заседании межведомственной комиссии, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев, стало известно, что в голосовании приняли участие более 740 тыс. жителей из всех муниципалитетов. Победителями стали 50 парков и скверов.

За шесть лет реализации проекта в Краснодарском крае благоустроено 1564 территории, на что направлено почти 22 млрд руб. В 2026 году планируется привести в порядок 124 парка и сквера. Основные работы необходимо завершить до 1 сентября, озеленение — до 1 ноября.

Как доложил заместитель главы региона Евгений Пергун, в проекте участвуют 22 муниципалитета. Контракты заключены, и работы идут на всех территориях. Используется оборудование местных производителей, зеленые насаждения приобретаются в питомниках Краснодарского края. Общий процент выполнения строительно-монтажных работ по проектам благоустройства в регионе составляет порядка 40%.

Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов усилить контроль за работами, чтобы завершить их в установленные сроки.

Алина Зорина