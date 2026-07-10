Рабочий погиб на стройке в Краснодаре
В Краснодаре на строительном объекте на улице Народной погиб каменщик, сорвавшийся с лесов на десятом этаже. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю
Трагедия произошла днем 8 июля. Каменщик, работавший на высоте, упал со строительных лесов и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следственный отдел по Прикубанскому округу возбудил уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изымается техническая документация, проверяется соблюдение правил безопасности на объекте. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.