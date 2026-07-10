В Анапе разрешения на открытие получили 83 пляжа

В Анапе разрешительные документы на открытие получили 83 пляжа, еще 14 проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На заседании правительственной комиссии сообщили, что работы по восстановлению побережья на данный момент продолжаются. Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от разлива нефтепродуктов пляжах Анапы. Процесс находится на контроле Роспотребнадзора.

С начала ликвидационных мероприятий специалистами очищено более 3,6 тыс. км береговой линии. На утилизацию вывезено около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта — весь объем обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов. В работах задействованы 765 человек и 186 единиц техники.

Алина Зорина