Разрешение на открытие получили 83 пляжа Анапы

В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 83 пляжные территории, еще 14 объектов находятся на стадии прохождения экспертизы. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

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На побережье продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. В частности, на пляжах Анапы проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Контроль за выполнением работ осуществляет Роспотребнадзор.

Краснодарский край сохраняет позиции одного из крупнейших направлений внутреннего туризма. По итогам января—мая 2026 года регион принял 3,2 млн туристических поездок. Общий объем внутренних путешествий по России за этот период вырос на 6,2% и достиг 34,2 млн поездок.

Вячеслав Рыжков