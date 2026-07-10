Глава «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ проводят переговоры в Калининграде

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проводят очередной раунд консультаций в Калининграде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в составе российской делегации.

По данным агентства, одной из главных тем переговоров стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона намерена обсудить участившиеся случаи использования беспилотников вблизи станции, а также ситуацию с персоналом и жителями Энергодара. Ранее Алексей Лихачев заявлял, что восприятие атак на объекты инфраструктуры со стороны МАГАТЭ может ослабевать, назвав такую тенденцию опасной.

Кроме того, участники встречи обсудят ситуацию вокруг иранской атомной электростанции «Бушер». Как сообщалось ранее, 9 июля прилегающая к станции территория подверглась обстрелу. Официальной информации о последствиях для работы АЭС пока не поступало.

По словам главы «Росатома», стороны также рассмотрят возможную роль госкорпорации в урегулировании вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

В консультациях принимают участие представители МИД России, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Карина Дроздецкая