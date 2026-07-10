Поставки мяса из Ростовской области сократились на 41%

Экспорт мяса из Ростовской области в первом полугодии 2026 года составил 143 партии объемом более 2,4 тыс. т, что на 41% меньше аналогичного периода 2025 года. Об этом в ответ на запрос «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общего объема в январе-июне 2026 года объем экспорта мяса птицы составил почти 2 тыс. т, что на 35% меньше год к году, мяса говядины — более 2,9 т (-99%), мяса свинины — 59,2 т (-50%).

Основными странами-импортерами мяса и мясопродуктов являются ОАЭ, Саудовская Аравия, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Ангола, Бенин, Абхазия, Либерия, Катар, Китай, Туркменистан.

При этом по итогам полугодия регион нарастил объем экспорта молока на 10%. В Абхазию и Азербайджан отправлена 31 партия объемом 161,3 т. А экспорт рыбы и рыбопродуктов увеличен на 6% — 219,5 т против 208,1 т годом ранее.

Наталья Белоштейн